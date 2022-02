Pet tednov po izbruhu vulkana v Tongi le obnovili internet 24ur.com 840-kilometrski internetni kabel, ki je speljan pod morjem in povezuje Tongo s preostalim svetom, so popravili pet tednov po tem, ko je podvodni vulkanski izbruh prizadel majhno pacifiško otoško državo. Dela še niso zaključena, saj so internet obnovili na glavnih otokih, usposobiti morajo še lokalne kable, ki oskrbujejo obrobne otoke.

