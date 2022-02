Kriminalisti na prostost izpustili osumljenega za umor moškega v Jurišincih RTV Slovenija Mariborski kriminalisti so izpustili na prostost 38-letnika, ki so ga v soboto pridržali zaradi suma umora 39-letnika. Slednjega so v četrtek našli mrtvega na makadamski cesti v naselju Mostje v občini Jurišinci.

