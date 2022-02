Nihče noče biti direktor zurnal24.si Svet zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik bi moral na včerajšnji seji odločati o novem direktorju, a so se lahko zgolj seznanili z ugotovitvijo razpisne komisije, da se na javni razpis do predvidenega roka, ki se je iztekel 26. januarja, ni prijavil noben kandidat. Aleša Rozmana so zato imenovali za vršilca dolžnosti.

