Poklukar: Razmišljamo tudi o tem, ali so maske v prvi triadi in v šolah potrebne 24ur.com Vlada je pri zadnjem sproščanju epidemičnih ukrepov poleg predlogov zdravstvene stroke upoštevala tudi širše družbene vidike, predvsem pandemsko izčrpanost in enostavnost implementacije ukrepov po skoraj dveh letih borbe z virusom, je ob obisku postojnske bolnišnice dejal minister Janez Poklukar. Napoveduje tudi razmislek o zaščitnih maskah v šoli.

