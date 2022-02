Skupina Batista Cadillac, drugouvrščeni na EMI, so svojim oboževalcem sporočili lepo novico! TOčnoTO.si Batista Cadillac so se po sobotnem odličnem nastopu na Emi zahvalili oboževalcem in žiriji Tik pod vrhom, pod zmagovalci LPS, so se na letošnji EMI znašli člani zasedbe Batista Cadillac. Vokalist zasedbe Urban Lutman je iskreno priznal, da je bil glavni motiv prijave na Emo 2022 ravno promocija njihove pesmi “Mim pravil“. Batista Cadillac bodo […] Skupina Batista Cadillac, drugouvrščeni na EMI, so ...

Sorodno











































Oglasi