Upokojenci bodo lahko letos brez izgube pravic delali več RTV Slovenija Poslanke in poslanci so danes z 53 glasovi za in sedmimi proti podprli zakon o interventnih ukrepih za podporo trga dela, ki omogoča povečan obseg občasnega in začasnega dela upokojencev. Interventni zakon bo veljal do konca letošnjega leta.

