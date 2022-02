Kako je v imitacijah uspešen nov voditeljski par oddaje Znan obraz ima svoj glas? 24ur.com Kmalu bo nazaj najboljša nedeljska zabava te pomladi – Znan obraz ima svoj glas. Oddaja bo doživela nekaj sprememb, poleg novih žirantov sta nova tudi voditelja. To vlogo bosta prevzela Peter Poles in Sašo Stare. Na vaji se jima je pridružil Aleksander Pozvek. Igrali so se, kviz kdo o kom ve več in trenirali imitacije.

