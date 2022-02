V Brooklynu tudi uradno pozdravili prihod 'Dragona' 24ur.com Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je tudi uradno novi član NBA ekipe Brooklyn Nets. To so na medmrežju potrdili tudi vodilni pri Brooklynu. Pri 35 letih bo to za Ljubljančana njegov peti klub v ligi NBA, pogodbo pa je podpisal za veteranski minimum do konca sezone. Dragiću, ki je bil v tej sezoni član Toronto Raptors, a od konca novembra lani ni več stopil na parket, ...

