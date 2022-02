Ernestina van de Noort RTV Slovenija Kar naredi flamenko magičen, je ta sinergija med nastopajočim in občinstvom. Medtem ko so v drugih umetniških formah obiskovalci tiho, lahko v flamenku velikokrat slišimo slavni ole in druge vzklike, zaradi katerih nastopajoči kar zažari na odru.

