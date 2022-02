"Ne, žal, teh utopičnih idej nimam. Ker ostajam zvesta kratkemu filmu. Zdi se mi, da je kratka oblika filma izjemno pomembna. Tudi v luči tega, da govorijo, kako je naša pozornost vedno krajša. Glede na to, da so festivali postali večinoma hibridni, se sprašujem, kaj pomeni to za nas ustvarjalce, saj mora nenadoma film delovati tako na majhnem ekranu kot v kinu.