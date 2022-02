Koprčanke presenetile Ankarančanke in slavile drugič v sezoni Sportal V državnem odbojkarskem prvenstvu za ženske morajo ekipe poravnati še nekaj dolgov. Odbojkarice četrtega Ankarana in zadnjega Kopra so danes odigrale prestavljeno tekmo 18. kroga. V zelo izenačenem obračunu so Koprčanke presenetljivo zmagale s 3:2 v nizih in so tako zabeležile svojo drugo zmago v sezoni. Na drugi strani so Ankarančanke izgubile še četrtič zapored.

