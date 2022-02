'Zavajajoča sporočila o mlečnih formulah ovirajo dojenje, ki je najboljše za dojenčke in matere' 24ur.com Poročilo Unicefa in Svetovne zdravstvene organizacije navaja, da je bilo 51 odstotkov staršev in nosečnic, ki so sodelovali v anketi, izpostavljenih neetičnim tržnim praksam industrije mlečnih formul, ki kršijo mednarodne standarde o prehrani dojenčkov. Nenehna izpostavljenost zavajajočim tržnim praksam dodatno krepi mite o dojenju. Ti med drugim omenjajo, da materino mleko ne zadošča prehranskim...

