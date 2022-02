Ronaldo bo še dvanajstič skušal premagati Oblaka, prvič na Wandi 24ur.com Eden najboljših nogometašev na svetu Cristiano Ronaldo na eni in slovenski vratar Jan Oblak na drugi strani. Spopad, ki smo ga v zadnjih sezonah videli kar 17-krat, današnje poglavje pa bo nova priložnost za Portugalca, da še dvanajstič v karieri premaga Jana Oblaka. Prenos tekme iz Madrida med Atleticom in Manchester Unitedom bo na Kanalu A in VOYO ob 20.45.

