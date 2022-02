Za 40 milijonov evrov bodo obnovili ali zgradili 40 kilometrov nasipov na Muri RTV Slovenija Predstavniki direkcije za vode ter občin Ljutomer, Tišina, Črenšovci in Radenci so v torek na dvorcu Jeruzalem podpisali prve štiri sporazume o ukrepih za zmanjševanje poplavne ogroženosti v okviru slovenskega načrta za okrevanje in odpornost.

Sorodno Oglasi