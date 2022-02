V letu Vladimirja Lovca tudi krstna izvedba njegove Koprske simfonije RTV Slovenija V letu, ko zaznamujemo 100. obletnico rojstva skladatelja, dirigenta, pedagoga in publicista Vladimirja Lovca, bodo v spomin na njegovo življenje in bogat ustvarjalni opus organizirali vrsto koncertov, razstav in publikacij.

