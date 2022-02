Vlada šolnikom: Stavka je neupravičena in ne bo plačana RTV Slovenija Vlada meni, da je stavka v vzgoji in izobraževanju, "zaradi katere se bodo šolska vrata dejansko zaprla" neupravičena, nerazumljiva in zato ne more biti plačana iz javnih sredstev.

Sorodno



Oglasi