Vlada podelila koncesije za gradnjo več žičniških naprav 24ur.com Vlada je na dopisni seji koncesionarjem različnih smučišč po državi podelila koncesije za gradnjo več žičniških naprav, in sicer za krožno kabinski žičnici Kanin in Vitranc 1 v Kranjski Gori, za šestsedežnico Mašinžaga na Rogli, za štirisedežnici Ruška na Arehu in Stari Stani na Golteh ter za novo krožno kabinsko žičnico Zadnji Vogel.

Sorodno Oglasi Omenjeni Kranjska Gora

Rogla Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Tadej Pogačar

Anton Zakrajšek

Martin Novšak