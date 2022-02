Komisija sprejela nova pravila za podjetja glede spoštovanja trajnostnosti; organizacije opozarjajo na vrzeli Energetika.NET Evropska komisija je včeraj sprejela predlog direktive o primerni skrbnosti podjetij glede trajnostnosti. Cilj predloga je spodbujati trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij v vseh globalnih verigah vrednosti. Podjetja bodo morala odkriti in po potrebi preprečiti, odpraviti ali ublažiti škodljive vplive svojih dejavnosti na človekove pravice ter na okolje, so sporočili iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. - V Focusu nova pravila pozdravljajo, a opozarjajo na vrzeli v zakonodaji.

