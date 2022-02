Z avtomobilom trčil v tovornjak, sopotnik umrl 24ur.com 64-letni sopotnik v osebnem vozilu je umrl zaradi poškodb, potem ko je voznik trčil v tovorno vozilo na avtocesti med Ravbarkomando in Uncem. Voznik avtomobila se je v nesreči hudo telesno poškodoval, ostali udeleženci prometne nesreče niso poškodovani. Policisti, dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka še preiskujejo podrobnosti in vzrok nesreče. Avtocesta A1 je zaradi opravljanja ogleda...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana

Renault Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šter

Borut Pahor

Anže Kopitar

Goran Dragić