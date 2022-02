NSi s predlogi za hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela in krepitev položaja družin Dnevnik Poslanci NSi so v parlamentarni postopek vložili predloge novel več zakonov s področja socialne in družinske zakonodaje. Z njimi želijo, kot navajajo, spodbuditi hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela in zmanjšati dolgotrajno brezposelnost,...

Oglasi