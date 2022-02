Nogometaši v Ukrajini obupani: Pomagajte nam Sportal Brazilski nogometaši, ki si kruh služijo v Ukrajini, so s skupnimi močmi svojo vlado pozvali k takojšnji evakuaciji. V videoposnetku, v katerem so se združili nogometaši Šahtarja iz Donetska in Dinama iz Kijeva, v enem izmed hotelov v Kijevu prosijo svojo vlado pomoč. "Situacija je res obupna," pravijo.

