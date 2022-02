Žalgiris ugnal veliki Real, v Rusijo pa noče potovati Sportal V košarkarski evroligi so po ruski agresiji na Ukrajino odpovedali tri tekme 27. kroga, v katerih bi morali nastopiti ruski klubi, CSKA Moskva, Unics Kazan in Zenit Sr. Peterburg. V petek bo vseh 18 klubov, udeležencev evrolige, sestankovalo o nadaljnih potezah. Oglasili pa so se že iz Žalgirisa, kjer vlogo glavnega trenerja opravlja Slovenec Jure Zdovc in napovedali, da ne bodo odpotovali v Rusij...

Sorodno Oglasi