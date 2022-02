Dve minuti sta bili dovolj, da so izgubili tekmo Dnevnik V prvi polfinalni tekmi pokala Challenge so odbojkarji Narbonna v dvorani Tivoli s 3:2 (23, 22, -28, -16, 10) premagali ACH Volley. To je bil prvi poraz Ljubljančanov po 42 zaporednih zmagah. Povratna tekma bo v torek, 1. marca, ob 19. uri

Sorodno





Oglasi