Ste videli roparja trafike v Mariboru? SiOL.net Policisti preiskujejo rop v trafiki na Ulici Vita Kraigherja v Mariboru. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je okoli 17.30 v trafiko vstopil neznani moški in zagrozil prodajalki ter z nevarnim predmetom od nje zahteval denar, ki mu ga je tudi izročila. Moški je stekel proti podhodu in avtobusni postaji, policija pa ga še išče.

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Luka Mezgec

Zdravko Počivalšek

Branimir Štrukelj