Vlada pripravila predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih RTV Slovenija Vlada je danes potrdila predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, s katerim želi med drugim poenotiti izhodišča za oblikovanje strokovnih in znanstvenih naslovov na vseh študijskih področjih ter doseči mednarodno primerljivost.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Josip Iličić

Luka Mezgec

Tadej Pogačar