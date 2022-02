No title Večer Gibanje Povežimo Slovenijo povezuje leve in desne, partizane in domobrance, cepljene in necepljene ... Z drugimi besedami, za politično preživetje so pripravljeni biti tudi brez stališč. ...

