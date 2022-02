Gazprom nič več na dresu Schalkeja, Poljska, Švedska in Češka ne želijo igrati v Rusiji 24ur.com Nemški nogometni drugoligaš Schalke 04 je sporočil, da na dresu ne bo več nosil imena glavnega sponzorja, ruskega energetskega giganta Gazproma. Po ruskem napadu Ukrajine so svoje mnenje jasno izrazile tudi Poljska, Švedska in Češka, ki so mednarodni (Fifa) in evropski nogometni zvezi (Uefa) sporočile, da se konec marca v Rusiji ne bodo udeležile dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Ob te...

