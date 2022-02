Slovenska delegacija uspela zapustiti Kijev, ne pa tudi Ukrajine 24ur.com V Ukrajini so še vedno zaposleni na slovenskem veleposlaništvu in dva predstavnika delegacije predsednika vlade, ki sta tja šla pred njegovim napovedanim, nato pa prestavljenim obiskom. Po zadnjih informacijah poteka umik osebja in članov delegacije. V Ukrajini pa je, kot smo poročali, še med 50 in 60 slovenskih državljanov. Prav veliko novih informacij na MZZ nimajo, a tiste, ki so trenutno v Uk...

Sorodno













Oglasi