Diskvalifikacija Rogljeve Slovenkam vzela zmago, sedem skokov dovolj za tretje mesto 24ur.com V Hinzenbachu je potekala edina ekipna tekma smučarskih skakalk v tej sezoni svetovnega pokala. Slovenske so imele najboljši izkupiček, a je bila v prvi seriji diskvalificirana Špela Rogelj, tako da jim je na koncu pripadlo tretje mesto. Zmagale so Avstrijke, druge so bile Rusinje. Za Slovenijo so skakale Urša Bogataj, Maja Vtič, Špela Rogelj in Nika Križnar.

