Rusiji prepovedali nastop na Evroviziji 24ur.com Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira glasbeno tekmovanje Evrovizija, je sporočila, da Rusija vendale ne bo nastopila na tekmovanju. V uradni izjavi so zapisali, da bi sodelovanje Rusije tekmovanju uničilo ugled. Čeprav so pred dnevi še dovoljevali nastop tako Rusiji kot Ukrajini, so svojo odločitev spremenili.

