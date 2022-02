Protestniki na ljubljanskih ulicah: 'Zdaj Ukrajina, naslednja bo neka druga država' 24ur.com Kljub slabemu vremenu se je tudi v Ljubljani zbralo okoli 700 protestnikov, ki nasprotujejo ruski agresiji nad Ukrajino. Med protestniki so bili večinoma Ukrajinci, ki živijo v Sloveniji. Udeleženci so vzklikali različne slogane in peli ukrajinske pesmi. Protestniki so se zbrali tudi v Mariboru. Prepričani so, da bi se moral svet bolj odločno postaviti na stran Ukrajine.

