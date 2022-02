Celjani do zmage na zahtevnem gostovanju v Kopru Sportal Ekipi Kopra in Celja Pivovarne Laško sta danes z zanimivo in izenačeno predstavo odprli 16. krog Lige NLB. Na koncu so se zmage z 29:27 veselili Celjani, ki tako ostajajo brez poraza. Preostalih šest tekem bo odigranih v soboto.

