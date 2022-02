Na pragu zimskih šolskih počitnic so v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje odprli prvo letošnjo začasno razstavo. Samostojna razstava Koščki Tomaža Hartmana, ki je na ogled do 18. maja, je pravzaprav vpogled v avtorjevo življenje skozi razstavljena dela, so sporočili iz galerije. preberite več » ...