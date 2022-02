Anže Kopitar spet blestel v ligi NHL #video Sportal Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je pomagal Los Angeles Kings do četrte zaporedne zmage v ligi NHL z zadetkom in podajo! Kralji so v sosedskem spopadu v gosteh ugnali Anaheim Ducks s 4:1 in na lestvici zahodne konference poskočili na šesto mesto.

