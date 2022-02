Kopitar do gola in podaje, Kralji pa do zmage na kalifornijskemu derbiju 24ur.com Igralci moštva Los Angeles Kings so zanesljivo dobili derbi v gosteh pri tekmecu iz Anaheima (1:4) in vpisali četrto zaporedno zmago. Kapetan Anže Kopitar je v statistiko vpisal gol in podajo, kralji pa so trenutno na šestem mestu zahodne konference.

