Tadej Pogačar osvojil zadnjo etapo in sezono začel z zmago na dirki po ZAE Dnevnik Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec današnje zadnje etape kot celotne dirke po Združenih arabskih emiratih. To je 23-letniku uspelo drugič zapovrstjo, s tem pa je na najboljši možni način začel sezono, v kateri bo...

Sorodno







































































Oglasi