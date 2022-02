Kako mineva tretji dan vojne? Na nogah je takorekoč ves svet Večer Tretji dan vojne se je začel z novicami o silovitih nočnih spopadih v Kijevu, med drugim tudi o bombandiranju večstanovanjske stolpnice. Minil je v znamenju protestov po vsem svetu - od Argentine, Velike Britanije, Gruzije, Moskve, Indije, pa do Japonske in Avstralije. Ljudje se zbirajo na ulicah in izražajo podporo Ukrajincem, ruskega agresorja pa pozivajo k takojšnjemu prenehanju.

