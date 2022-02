Norveška smučarska zveza noče Rusov na svojih tekmah Sportal Izvršni odbor Smučarske zveze Norveške je na današnji seji v Oslu objavil, da ne želi imeti ruskih tekmovalcev in tekmovalk na svojih tekmovanjih v naslednjih tednih. To je zveza objavila na svoji spletni strani in pojasnila, da so se tako odločili zaradi ruske invazije na Ukrajino.

