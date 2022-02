Mariborčani zanesljivi, Mudrinski ujel Barišića, Domžale povozile Bravo Sportal Danes so vroče Domžale v 23. krogu 1. SNL pričakale razigrani Bravo in ga premagale s 3:0. Vodilni Maribor je proti Taboru upravičil vlogo favorita in zmagal z 2:0. Oba gola je dosegel srbski napadalec Ognjen Mudrinski in tako na vrhu lestvice najboljših strelcev lige ujel Maksa Barišića. Nedelja prinaša obračun Mure in Radomelj ter derbi kroga v Stožicah med Olimpijo in Koprom. V petkovem spopadu...

