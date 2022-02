Koprčanke po Ankaranu premagale še Šempeter Sportal Odbojkarice iz Kopra, ki so obsojene na zadnje mesto, so po sredini zmagi nad Ankaranom premagale še eno ekipo iz prve polovice lestvice. V gosteh pri SIP Šempeter so v zaostali tekmi 16. kroga zmagale s 3:1 in Šempetrankam preprečile, da bi napredovale na tretje mesto.

