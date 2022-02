Prvakom derbi kroga, do zmag tudi Calcit in Panvita Sportal V 16. krogu državnega odbojkarskega prvenstva za moške so državni prvaki iz Maribora, ki držijo drugo mesto, na gostovanju pri četrtem Salonitu slavili s 3:1. Z istim rezultatom so Kamničani premagali Triglavane, Panvita pa Krko. Tekma med ACH Volley Ljubljana in Črnučami bo marca, saj se oranžni zmaji odpravljajo na pomembno povratno polfinalno tekmo pokala challenge.

