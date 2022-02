Melani Mekicar je zapustila Slovenijo TOčnoTO.si Televizijska in radijska voditeljica Melani Mekicar je skupaj z Bojanom Cvijetićanin odvodila Emo. Kot kaže, je po tem pomembnem dogodku zapustila Slovenijo. Na družabnem omrežju je namreč razkrila, da je s fantom odpotovala na toplo. Kot je razkrila bo te dni uživala na Malti. “Na Malto na sončka☀️” je še pripisala. Melani Mekicar je zapustila Slovenijo was first posted on 26 februarja, 2022 at 7:...

