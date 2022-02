Popravni izpit za Kranjca in Marovta Sportal V Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji bo danes izpeljan še en slalom svetovnega pokala alpskih smučarjev. Včeraj je v tem bavarskem smučarskem središču zmagal Norvežan Henrik Kristoffersen, slovenska predstavnika, Žan Kranjec in Tijan Marovt, pa nista osvojila točk. Danes imata priložnost, da to popravita.

