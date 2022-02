V senci vojne v Ukrajini Severnokorejci izstrelili novo balistično raketo 24ur.com V času vojaške invazije na Ukrajino je Severna Koreja izstrelila balistično raketo, so sporočile južnokorejske in japonske oblasti. Severnokorejci so svoje izstrelitve prekinili med zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu zaradi spoštovanja svoje edine zaveznice Kitajske, pravijo analitiki. Je pa to že osma izstreljena raketa od januarja.

