Švicarka do premierne zmage, Ilka Štuhec do točk Sportal Švicarsko prizorišče Crans Montana pravkar je danes gostilo še drugi smuk ta konec tedna. Na predzadnjem smuku sezone se je prve zmage v svetovnem pokalu razveselila Švicarka Priska Nufer, pred Čehinjo Ester Ledecko (+0,11) in Italijanko Sofio Goggio (+0,23). Ilka Štuhec je osvojila 26. mesto (+1,82), Maruša Ferk Saioni pa je ostala brez točk na 35. mestu (+2,20).

