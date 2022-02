Podvig Norvežana in Britanca, najboljši odstopali kot za stavo Sportal Norvežan Henrik Kristoffersen je v Garmisch-Partenkirchnu po sobotnem dobil še nedeljski slalom. Po prvem teku je bil osmi, nato pa se z odlično predstavo povzpel na najvišjo stopničko. Drugouvrščeni Britanec Dave Ryding je v finalu pridobil kar 17 mest, tretje mesto je osvojil Nemec Linus Strasser. V finalu so razočarali Švicarji, odstopila sta po prvem teku najboljša Loic Meillard in Ramon Zenha...

