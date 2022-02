Primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina znova odprta Primorske novice Primorska avtocesta je med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani po nekaj več kot šestih urah spet odprta, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Agencija RS za okolje je medtem za jugozahod države izdala oranžni alarm, saj bodo najmočnejši sunki burje do poznega večera dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

