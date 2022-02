V Berlinu 100.000-glava množica na solidarnostnem shodu za Ukrajino RTV Slovenija V Berlinu se je več kot 100. 000 ljudi udeležilo shoda v znak solidarnosti z Ukrajino. Številni protestniki so bili oblečeni v modro in rumeno barvo v barvah ukrajinske zastave in pozivali h koncu vojne.

Sorodno















































































































































Oglasi