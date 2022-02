Janša za Siol: Ne bodimo presenečeni, če bo naslednja tarča Tajvan SiOL.net "Če Ukrajina pade, potem bo naslednja Moldavija, verjetno potem Gruzija. Lahko se nekaj zakuha na Zahodnem Balkanu. Se pravi povsod tam, kjer obrobje Evropske unije še ni v zvezi. In v Natu. Potem so skoraj zagotovo na vrsti baltske države in potem smo na robu hudega konflikta, ki lahko povzroči tretjo svetovno vojno," je v eksluzivnem intervjuju za Siol, Planet TV in Nova24 včeraj zvečer dejal predsednik slovenske vlade Janez Janša.

