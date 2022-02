Piše: dr. Milan Zver, evropski poslanec Zgodilo se je prve dni julija, davnega leta 1815. Napoleonova vojska je bila poražena. Nekaj sto Francozov je bilo na polju blizu Waterlooja potolčenih in obkoljenih, zmagoviti angleški feldmaršal Arthur Wellesley, vojvoda Wellingtonski, jim je ponudil zadnjo “priložnost”: predaja in prestop na drugo stran. Iz ujete in nemočne množice […]